Москва, , 22:33 — REGNUM Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю вечером в понедельник, 21 февраля, на фоне телеобращения президента России Владимира Путина, в ходе которого, как ожидается, будет объявлено о признании Россией Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По состоянию на 22:14 мск доллар подорожал на 2 рубля 76 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 80,06 рубля. Курс евро поднялся на 3 рубля 6 копеек — до 90,61 рубля.