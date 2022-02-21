Лондон, 21 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Завтра, 22 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 встретится с «Лиллем». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

В последний раз «Челси» и «Лилль» играли между собой 10 декабря 2019 года в рамках группового этапа главного еврокубка. Основное время встречи завершилось минимальной победой «пенсионеров» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе лондонского коллектива отметились Тэмми Абрахам (19' Виллиан) и Сесар Аспиликуэта (35' Эмерсон).

На групповом этапе «Челси», одержав четыре победы и набрав тринадцать очков, занял вторую позицию в турнирной таблице группы H. После 25-ти туров чемпионата Англии лондонская команда с четырнадцатью победами и пятьюдесятью очками занимает третье место.