Мурманск, , 22:28 — REGNUM В Мурманской области на развитие предпринимательства в муниципалитетах выделят 13 млн рублей. Средства будут выделять на конкурсной основе, сообщили в региональном правительстве.

Двигатель торговли Иван Шилов © ИА REGNUM

«Востребованным направлением на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в этом году является возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства — гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», — отметила министр развитие Арктики и экономики Татьяна Русскова.

Как сообщало ИА REGNUM, рост в РФ числа индивидуальных предпринимателей объяснили политикой ЦБ.