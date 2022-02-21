Москва, 21 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. 21 февраля московский ЦСКА официально объявил о переходе 26-летнего ивуарийского опорного полузащитника «Эвертона» Фана-Филиппа Гбамена. Арендное соглашение рассчитано на пять месяцев до конца сезона 2021/22.

ЦСКА

В текущем сезоне Жан-Филипп Гбамен принял участие лишь в пяти матчах за «ирисок» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Халл Сити».

Гбамен выступает за «Эвертон» с 2 августа 2019 года после перехода из «Майнца-05» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

26 февраля ЦСКА в матче 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Спартаком». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».