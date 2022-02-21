Вологда, 21 февраля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. В Вологодской области во время весеннего паводка может подтопить 47 населенных пунктов, сообщает правительство региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

«Зима в этом году была очень снежной. И уже сегодня мы фиксируем превышение среднемноголетних значений уровней воды на реках в западных и центральных районах области. Также выше нормы высота снежного покрова. Мы должны в полном объеме реализовать комплекс противопаводковых мероприятий, чтобы не допустить катастрофического подтопления муниципалитетов региона», — отметил губернатор области Олег Кувшинников.

По данным ведомства, в настоящее время толщина льда на реках области составляет 40−50 см. На всех водоемах сохраняется ледостав.

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