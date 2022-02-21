Москва, 21 февраля, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Блогер Арина Бакмаева провела встречу с «биологической матерью». Информацию об этом передаёт StarHit 21 февраля.

Скриншот YouTube Арина Бакмаева

Встреча знаменитости с её предполагаемой родственницей состоялась в рамках программы «На самом деле» на Первом канале. В ходе общения выяснилось, что некая Светлана Воронцова многие годы пыталась отыскать дочь, попавшую в приёмную семью, однако её поиски не давали никакого результата. Однако итогом знакомства Бакмаевой и Воронцовой стал результат генетической экспертизы, полностью отрицающий их родство.

Напомним, что Арина Бакмаева активно занимается блогерской деятельностью, а также выступает в роли ведущей на телеканале Fashion TV. В настоящее время на её страницу в Instagram подписаны более 1,5 млн человек.