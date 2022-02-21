Москва, , 22:00 — REGNUM Выгода украинского бюджета от России за период 1991—2013 гг. составил порядка 250 млрд долларов. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам.

Владимир Путин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Путина к согражданам: признает ли Россия Донбасс? — трансляция»

«По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчётом цен на наши энергоносители, объёмов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 годы составила порядка 250 млрд долларов», — заявил Путин.

«Ну и это далеко не всё. К концу 1991 года долговые обязательства СССР перед иностранными государствами и международными фондами составляли порядка 100 млрд долларов. И первоначально предполагалось, что эти кредиты будут возвращаться всеми республиками бывшего СССР солидарно, пропорционально их экономическому потенциалу. Однако Россия взяла на себя погашение всего советского долга», — указал он.