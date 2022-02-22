Белград, , 17:58 — REGNUM Ситуацию в регионе Западных Балкан в контексте последних событий на востоке Европы обсудили в телефонном разговоре президент Сербии и Франции Александр Вучич и Эммануэль Макрон. Об этом сообщил президент Вучич 21 февраля на своей странице в «Инстаграме».

Эммануэль Макрон и Александр Вучич Predsednik.rs

Лидер Сербии поблагодарил президента Франции за корректное отношение к его стране и ее гражданам. Он также отметил, что в сложившейся геополитической ситуации «Сербия находится в непростом положении, при этом без какой бы то ни было своей вины».

«Но я уверен, мы сумеем найти лучший путь для того, чтобы сохранить мир и обеспечить процветание для своих граждан. Наступает, когда нам придется объединиться для того, чтобы обеспечить безопасность и будущее нашим детям», — отметил президент Вучич.

Напомним, что 21 февраля в Сербии заседал Совет национальной безопасности. Во время встречи обсуждались вопросы укрепления безопасности страны и ее граждан и закупка сырья и стратегически важных товаров, который в условиях мирового кризиса могли бы стать дефицитными.