Москва, 21 февраля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Россию устраивает сценарий декоммунизации Украины. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Всё было именно так — это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор», — заявил Путин.

«Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них «декоммунизация» называется. Вы хотите «декоммунизации»? Ну что ж, нас это вполне устраивает», — указал он.