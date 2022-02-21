Москва, 21 февраля 2022, 23:32 — REGNUM Рэпер Lizer (Арсен Магомадов) объявил о переносе концертного тура из-за ковидных ограничений в России. Соответствующая информация появилась в историях на странице артиста в Instagram 21 февраля.
Так, выступления, запланированные на весну 2022 года, переносятся на осень того же года. Переноса также коснулись концерты в Украине.
Напомним, что в 2022 году Lizer планирует выпустить свой новый студийный альбом. Будущая пластинка станет восьмым сольным проектом исполнителя.
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