Москва, 21 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Рэпер Lizer (Арсен Магомадов) объявил о переносе концертного тура из-за ковидных ограничений в России. Соответствующая информация появилась в историях на странице артиста в Instagram 21 февраля.

Скриншот YouTube Lizer

Так, выступления, запланированные на весну 2022 года, переносятся на осень того же года. Переноса также коснулись концерты на Украине.

Напомним, что в 2022 году Lizer планирует выпустить свой новый студийный альбом. Будущая пластинка станет восьмым сольным проектом исполнителя.