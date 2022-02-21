Москва, 21 февраля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть себе статус страны, имеющей ядерное оружие, являются крайне опасными, заявил 21 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его мнению, это опасно сразу по нескольким причинам.

«Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно по нескольким причинам», — сказал Шойгу на заседании Совета безопасности.

По словам министра обороны, на Украине может оказаться ядерное оружие, которое сейчас находится на территории Германии.

«Кстати сказать, если упомянуть, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и планирует появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть», — отметил глава Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу обратил внимание членов Совбеза на то, что со времен СССР на Украине остались специалисты и технологии, способные на «гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи».