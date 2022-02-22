Москва, 22 февраля 2022, 05:01 — REGNUM Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица 21 февраля принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии.

Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
Kremlin.ru

Глава минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с Кустурицей, во время которой сделал кинорежиссеру такое предложение, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря минобороны РФ Россияну Марковскую.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны РФ Россияну Марковскую.

«В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — рассказала Марковская.

Напомним, что Театр российской армии существует с 1930 года. На сцене театра ставились и имели большой успех спектакли мировых и российских классиков.