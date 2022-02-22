Москва, 22 февраля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица 21 февраля принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу возглавить Центральный академический театр российской армии.

Kremlin.ru Эмир Кустурица

Глава минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с Кустурицей, во время которой сделал кинорежиссеру такое предложение, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря минобороны РФ Россияну Марковскую.

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны РФ Россияну Марковскую.

«В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», — рассказала Марковская.

Напомним, что Театр российской армии существует с 1930 года. На сцене театра ставились и имели большой успех спектакли мировых и российских классиков.