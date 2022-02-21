21 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в связи с просьбами о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, адресованными президенту России Владимиру Путину.

Оксана Переможенко, , 22:01 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обращения с просьбой о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, адресованных президенту России Владимиру Путину.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть ДНР и ЛНР — О. П.). Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Иного пути нет», — написал глава украинского МИД в своем микроблоге в Twitter.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый».

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

"Мы определенно не понимаем, Дима», — отреагировал автор телеграм-канала «Наглый» журналист Максим Назаров на слова Дмитрия Кулебы «все понимают последствия такого шага» (признания республик Донбасса).

«Так деэскалируй и не надо будет никого признавать. Деэскалируй и сядь за стол переговоров с ОРДЛО (ДНР и ЛНР — О. П.)», — призвал Александр П.

«Шасси ждут?» — с сарказмом поинтересовался S, делая отсылку на произошедшее в Афганистане в августе 2021 года.

«Да он и сам еще не понимает… Скоро ему позвонят из Вашингтона и расскажут», — добавил L. Maks.

«Поиграл низкопробный клоун в президента», — отреагировал RLG.

«Все понимают, но ничего не делают и делать не хотят», — пишет Ya A.

«Минск-2 больше не будет вас беспокоить, вот какие последствия», — написал Wolfram.

«Самое грустное, что уже прямым текстом сказано: до конца дня срок, действуйте, что-то делайте, решайте! А эти дебилы всё в социалках посты чикают. Гарант (Зеленский — О. П.), так вообще голову в песок засунул. Видать весь запал закончился в Мюнхене. Правители…» — не без сарказма прокомментировал @.

«А чем они вообще все это время занимались? Да всем, чем угодно, только не миром в стране — что внешне, что и внутри страны», — отметила Лариса А.

«Да, другого пути нет. Путин уже сколько лет говорит о мире, но никто не хотел слышать», — добавил Aleksey.

«Да сдают они Донбасс и с территориями, и [с] людьми!!! Псы позорные. 8 лет… ни*ера не делали! О каком хладнокровии говорит этот?..» — недоумевает Arbi U.

«Зеленский с его коблой спит и видит, как Россия начнёт или признание, или нападение. Это для них идея фикс. И по*рен им жизни и территории», — пишет «И Так Сойдет».

«Это в 2019 [году] нужно было заниматься склеиванием страны, ан нет… [Зеленский] нашел дневники Пороха (Порошенко — О. П.) и давай все продолжать в том же духе и ещё хуже. Бандерой страну не сшить и не склеить, всё, абзац», — отреагировал bezzzv.

Пётр Порошенко Официальное интернет-представительство президента Украины

«Удивительные украинцы, сами так боялись народного недовольства, что аж забили на Минские. Но почему-то на полном серьёзе говорят, что Путин может отыграть назад и не признать. Вы думаете у русских не бывает недовольства? Или Путину наплевать на рейтинг?» — задалась вопросом chistaya karma.

«Ну Кулебе что в лоб, что по лбу. Ему Украина не мать и не отец. Душа его болит за Америку. Вернее за ту зарплату, которую он от них получает. Я уверена, что он будет радоваться, когда РФ признает республики. Это же повод ввести санкции и потявкать в сторону России», — написал TD.

«Путину что ль названивать начнут? Ну серьезно, у Зеленского хватит ума наконец с Путиным пообщаться. Сам ведь орет на всех трибунах, что делают всё что возможно. А с Путиным так и не поговорил. Значит, просто тупо в кабинете сидит, штаны протирает…» — добавил Kalinov Most.

«А может всё решено? Львов — полякам, Киев — России, ну и венграм что-то достанется», — предположил Андрей.

«Поздно, Дмитрий… Поздно уже», — отреагировал Nikita.

«Специально провокации устраивали, чтобы избавиться от ненужного и проблемного для них подконтрольного Донбасса. Только вот по своей инициативе сделала это кодла Зеленского или барин (Байден — О. П.) велел?» — подытожила Ирина.