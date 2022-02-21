Оттава, , 23:31 — REGNUM Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) сделал анонс собственной музыкальной программы по мотивам недавнего альбома Dawn FM. Соответствущий ролик появился 21 февраля на YouTube-канале Prime Video.

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

Будущий проект будет показан в виде театральной постановки, созданной совместно с сервисом Amazon. Премьера шоу состоится в прямом эфире 26 февраля 2022 года.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового альбома The Weeknd под названием Dawn FM. Пластинка включила в себя 16 песен и стала пятым полноформатным проектом музыканта.

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