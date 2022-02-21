Оттава, 21 февраля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) сделал анонс собственной музыкальной программы по мотивам недавнего альбома Dawn FM. Соответствущий ролик появился 21 февраля на YouTube-канале Prime Video.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

Будущий проект будет показан в виде театральной постановки, созданной совместно с сервисом Amazon. Премьера шоу состоится в прямом эфире 26 февраля 2022 года.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового альбома The Weeknd под названием Dawn FM. Пластинка включила в себя 16 песен и стала пятым полноформатным проектом музыканта.