Салехард, 21 февраля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. На Ямале стартовала вакцинация северных оленей от сибирской язвы. Планируется привить более 500 тысяч голов, сообщает пресс-служба главы региона.

Северные олени

Ветеринарные бригады будут работать в Приуральском, Надымском, Ямальском, Тазовском и Красноселькупском районах.

Олени, помимо прививки от смертельной болезни, будут помечены индивидуальными бирками, на которых хранится информация о поле, возрасте, хозяине животного и данные прививках. Отмечается, что прививки и биркование оленей проходит бесплатно.