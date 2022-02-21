Киев, 21 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Секретные материалы о двух спецоперациях 72-го Центра информационно-психологических операций ВС Украины опубликованы 21 февраля хакерами группы «Берегини».

Хакер

Взломаны данные о дезинформационных операциях, направленных на население регионов России, граничащих с Украиной. В частности, планировалось «подорвать доверие» граждан к высшему военно-политическому руководству РФ в рамках операции «Володя», проводившейся в сентябре 2021 года.

«Цели ПсАк «Володя»: Подрыв доверия к военно-политическому руководству России в областях, граничащих с Украиной; Формирование недоверия к действиям регионального руководства. Задачи ПсАК «Володя»: Дискредитация российских органов государственной власти в сопредельных с Украиной областях; Снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и членов их семей, особое значение придаётся воинским частям, находящихся в сопредельных с Украиной областях; Организация помех в работе Пограничной службы ФСБ России», — указано в опубликованных хакерами материалах.

Для этого было задействовано несколько подразделений Центра: аналитическое, подразделения информационного обеспечения, социальной инженерии, наблюдения и специальных мероприятий, разработки и защиты собственных информационных ресурсов, работы в соцсетях, разработки печатной продукции, разработки телерадиопродукции.

Из взломанных материалов следует, что подготовкой и проведением специальных операций против России заняты более ста офицеров 72-го (Главного) Центра информационно-психологических операций ВС Украины.