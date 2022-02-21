Абуджа, , 22:19 — REGNUM Нигерийский спринтер БлессингОкагбареотстранена на 10 лет от участия в соревнованиях по легкой атлетике дисциплинарным судом. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Допинг Hajoseppelt.de

33-летняя спортсменка отстранена на пять лет за наличие и употребление запрещенных веществ и еще на пять лет — за отказ сотрудничать со следствием. Арбитр, который вел расследование по делу Окагбаре, пришел к выводу, что легкоатлетка принимала допинг в преддверии Олимпийских игр в Токио.

«Мы приветствуем решение дисциплинарного суда. 10-летний срок запрета на участие в соревнованиях — это решительная мера против преднамеренных и скоординированных попыток мошенничества», — сказал БреттКлотье, глава Группы по вопросам допинга Нигерии.

В 2021 году Окагбаре также было предъявлено несколько обвинений в употреблении запрещённых препаратов.