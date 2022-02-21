Абуджа, 21 февраля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Нигерийский спринтерБлессингОкагбареотстраненана10летот участия в соревнованиях полегкой атлетике дисциплинарнымсудом. Об этом пишет новостное агентствоVOASwahili.

Hajoseppelt.de Допинг

33-летняяспортсменкаотстранена на пять лет за наличие и употреблениезапрещенных веществ иещена пять лет — за отказ сотрудничать со следствием. Арбитр, который вел расследование по делуОкагбаре, пришел к выводу, чтолегкоатлетка принимала допингв преддверии Олимпийских игр в Токио.

«Мы приветствуем решение дисциплинарного суда. 10-летнийсрок запрета на участие в соревнованиях — это решительная мерапротив преднамеренных и скоординированных попыток мошенничества», — сказалБреттКлотье, глава Группы по вопросам допинга Нигерии.

В 2021 годуОкагбаретакже было предъявлено несколько обвинений в употреблении запрещённых препаратов.