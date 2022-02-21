Начад, , 22:44 — REGNUM Семь детей погибли и ещё пятеро получили ранения в Нигере в результате воздушной атаки со стороны Нигерии. Об этом сообщил губернатор региона Нигера, подвергшегося нападению, передаёт Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Нигер

Нападению с воздуха подверглась деревня Начад в Нигере, которая находится в нескольких километрах от границы с Нигерией, сообщил местный губернатор Маради Чайбу Абубакар.

«Атака Нигерии была совершена по ошибке на границе, что привело к жертвам на нашей территории в деревне Начаде», — отметил губернатор.

По его словам, дети играли на улице без присмотра, когда на них обрушились удары воздушных сил.

Чиновник не сообщил, откуда ему стало известно, что нападение совершили нигерийские вооруженные силы. Медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ», которая помогала некоторым раненным, подтвердила количество жертв.

«В соответствии с принятыми соглашениями нигерийские военно-воздушные силы не совершают никаких нападений на районы, находящиеся за пределами территориальных границ Нигерии», — заявил генерал-майор Нигерии ДжиммиАкпор, добавив, что в настоящее время ведется расследование по данному происшествию.