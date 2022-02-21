Нигер, 21 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Семь детей погибли и ещё пятеро получили ранения в Нигере в результате воздушной атаки со стороны Нигерии. Об этом сообщилгубернатор регионаНигера, подвергшегося нападению, передаётDeutscheWelleIdhaayaKiswahili.

Нигер

Нападению с воздуха подверглась деревняНачад вНигере, которая находитсяв нескольких километрах от границы с Нигерией, сообщилместныйгубернаторМаради Чайбу Абубакар.

«Атака Нигерии была совершена по ошибке на границе, что привело к жертвам на нашей территории в деревне Начаде», — отметил губернатор.

По его словам, дети играли на улице без присмотра, когда на них обрушились удары воздушных сил.

Чиновник не сообщил, откуда ему стало известно, чтонападение совершили нигерийскиевооруженныесилы. Медицинскаягуманитарная организация «Врачи без границ», котораяпомогала некоторым раненным, подтвердила количество жертв.

«В соответствии спринятыми соглашенияминигерийские военно-воздушные силы не совершают никакихнападений нарайоны, находящиеся за пределами территориальных границ Нигерии», — заявил генерал-майорНигерииДжиммиАкпор, добавив, что в настоящее время ведется расследование по данному происшествию.