Ниамей, , 23:06 — REGNUM Президент Нигера МохаммедБазум заявил, что французские и европейские подразделения специального назначения, действовавшие в Мали, будут развернуты на территории его страны для повышения безопасности вблизи границы. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Французские военные в Мали TM1972

Заявление Базума прозвучало на следующий день после того, как Франция и другие европейские страны объявили, что начнут вывод войск из Мали, ведущих борьбу с вооруженными группировками.

«Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность общей границы с Мали», — написал Базум в Twitter, добавив, что вооруженные группировки, скорее всего, увеличат свое присутствие в этом регионе после вывода иностранных войск.

«Данный район подвергнется еще большим нападениям, и террористические группировки будут усиливаться. Мы знаем, что они расширят свое влияние», — отметил Базум.

Ранее стало известно, что около 2400 французских военнослужащих, которые вели борьбу с группировками, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также около 900 спецназовцев, участвовавших в антитеррористической операции Такуба, покинут Мали в ближайшие месяцы.

Нигер, Мали и Буркина-Фасо изо всех сил пытаются сдержать натиск вооруженных группировок, которые унесли жизни сотен людей и оставили без крова миллионы людей.