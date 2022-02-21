Действовавшие в Мали французские войска будут защищать Нигер от террористов
Ниамей, 21 февраля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. ПрезидентНигераМохаммедБазумзаявил, чтофранцузские и европейскиеподразделения специального назначения, действовавшие в Мали, будут развернуты на территорииего страныдля повышения безопасности вблизи границы. Об этом пишет новостное агентствоRFI Kiswahili.
ЗаявлениеБазумапрозвучалона следующий день после того, как Франция идругиеевропейскиестраныобъявили, что начнут вывод войск из Мали, ведущих борьбу с вооруженными группировками.
«Наша цель состоит в том, чтобыобеспечить безопасность общей границы с Мали», — написалБазум вTwitter, добавив, чтовооруженные группировки, скорее всего, увеличат свое присутствиев этомрегионепосле выводаиностранныхвойск.
«Данныйрайонподвергнется еще большим нападениям, и террористические группировки будут усиливаться. Мы знаем, чтоони расширят свое влияние», — отметилБазум.
Ранее стало известно, чтооколо 2400 французских военнослужащих, которые вели борьбус группировками, связанными с«Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также около 900 спецназовцев, участвовавших в антитеррористической операцииТакуба, покинут Мали в ближайшие месяцы.
Нигер, Мали и Буркина-Фасо изо всех сил пытаются сдержатьнатиск вооруженных группировок, которыеунесли жизни сотен людей и оставили без крова миллионы людей.