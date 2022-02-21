Ниамей, 21 февраля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. ПрезидентНигераМохаммедБазумзаявил, чтофранцузские и европейскиеподразделения специального назначения, действовавшие в Мали, будут развернуты на территорииего страныдля повышения безопасности вблизи границы. Об этом пишет новостное агентствоRFI Kiswahili.

TM1972 Французские военные в Мали

ЗаявлениеБазумапрозвучалона следующий день после того, как Франция идругиеевропейскиестраныобъявили, что начнут вывод войск из Мали, ведущих борьбу с вооруженными группировками.

«Наша цель состоит в том, чтобыобеспечить безопасность общей границы с Мали», — написалБазум вTwitter, добавив, чтовооруженные группировки, скорее всего, увеличат свое присутствиев этомрегионепосле выводаиностранныхвойск.

«Данныйрайонподвергнется еще большим нападениям, и террористические группировки будут усиливаться. Мы знаем, чтоони расширят свое влияние», — отметилБазум.

Ранее стало известно, чтооколо 2400 французских военнослужащих, которые вели борьбус группировками, связанными с«Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также около 900 спецназовцев, участвовавших в антитеррористической операцииТакуба, покинут Мали в ближайшие месяцы.

Нигер, Мали и Буркина-Фасо изо всех сил пытаются сдержатьнатиск вооруженных группировок, которыеунесли жизни сотен людей и оставили без крова миллионы людей.