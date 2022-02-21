Дар-эс-Салам, Танзания, , 23:10 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии Танзании «Партия демократии и развития» (Chadema) ФрименМбове предстанет перед судом по обвинению в терроризме. Такое решение вынес Верховный суд страны по делу, названному сторонниками оппозиции «политически мотивированным и заведенным с целью подавления инакомыслия». Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Танзания

Председатель партии Chadema был арестован 21 июля 2021 года вместе с рядом других высокопоставленных представителей партии в ходе полицейского рейда. Арест произошел всего за несколько часов до проведения общественного форума, на котором планировалось выдвинуть требование о проведении в Танзании конституционныхреформ.

60-летнему Мбове, заявившему о пытках над ним в течение почти семи месяцев содержания под стражей, было предъявлено обвинение в финансировании террористических группировок и заговоре с целью совершения терактов.

На минувшей неделе прокуратура представила доказательства против Мбове. Судья ИоахимТиганга сообщил, что Мбове и трем другим подозреваемым придется предстать перед судом. Chadema осудила данное решение. Следующее слушание назначено на 4 марта.

«В течение двух дней я ознакомился с доказательствами, представленными стороной обвинения… Суд считает, что всем обвиняемым есть, за что ответить», — отметил судья.

Толпы сторонников приветствовали Мбове во время его прибытия в суд. Также на заседании суда присутствовали представители иностранных посольств.

Арест Мбове не оправдал надежды граждан, ожидавших изменений в стране при новом президенте Танзании Самии Сулуху Хасан, пришедшей к власти в 2021 году. Ее предшественник ДжонаМагуфули, прозванный «Бульдозером», был известен за проведение бескомпромиссной политики и подавление инакомыслия.