Дар-эс-Салам, Танзания, 21 февраля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Лидер главнойоппозиционной партии Танзании«Партия демократии и развития» (Chadema) ФрименМбовепредстанет перед судомпо обвинению втерроризме. Такое решение вынес Верховный суд страныпо делу, названномусторонниками оппозиции «политически мотивированными заведенным с целью подавленияинакомыслия». Об этом пишет новостное агентствоVOASwahili.

Танзания

Председатель партииChademaбыларестован21июля 2021 года вместе с рядом других высокопоставленных представителей партии в ходеполицейского рейда. Арест произошел всего за несколько часов допроведения общественного форума, на котором планировалось выдвинуть требование о проведениив Танзании конституционныхреформ.

60-летнемуМбове, заявившему опыткахнад нимв течение почти семи месяцев содержания под стражей, былопредъявлено обвинение в финансировании террористических группировок и заговоре с целью совершения терактов.

На минувшей неделе прокуратурапредставила доказательства противМбове. СудьяИоахимТигангасообщил, чтоМбове и трем другим подозреваемым придется предстать перед судом. Chademaосудиладанноерешение. Следующее слушание назначено на 4 марта.

«В течение двух дней я ознакомилсяс доказательствами, представленнымистороной обвинения… Суд считает, что всем обвиняемым есть, за что ответить», — отметилсудья.

Толпы сторонников приветствовалиМбове во время его прибытияв суд. Также на заседании судаприсутствовали представители иностранных посольств.

АрестМбовене оправдал надежды граждан, ожидавших изменений в стране при новом президенте ТанзанииСамии Сулуху Хасан, пришедшей к власти в 2021 году. Ее предшественникДжонаМагуфули, прозванный «Бульдозером», был известен за проведениебескомпромиссной политикии подавление инакомыслия.