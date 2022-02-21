Кливленд, США, , 21:28 — REGNUM Пять представителей стран Африки были отобраны для участия в соревновании Clorox Rising Stars в рамках матча всех звезд НБА, проходившего в американском городе Кливленде, штат Огайо. Мероприятие представляет собой спортивное состязание, в котором играют баскетболисты-новички и спортсмены, участвующие в турнире второй год подряд. Об этом пишет новостное издательство Mtanzania.

Игра Nba.com

Среди игроков Clorox Rising Stars было четверо нигерийцев: Айзек Окоро, член команды Cleveland Cavaliers; Прешес Ачиува, команда Toronto Raptors; Десмонд Бэйн, команда Memphis Grizzlies, Айо Досунму, команда Chicago Bulls. Пятым представителем Африканского континента стал конголезец Джонатан Куминга, игрок команды Golden State Warriors.

«Я представляю Нигерию штат Риверс. Я представляю Порт-Харкорт, город, в котором я родился. Я знаю, что на моей родине живет много детей, которые равняются на меня и хотят стать тем, кем я являюсь сегодня. Я являюсь примером для подражания для многих детей, нравится мне это или нет. Поэтому я должен продолжать делать то, что я делаю, верить в лучшее и просто продолжать усердно работать, чтобы я мог и дальше вдохновлять этих детей», — отметил Ачиува.

Команда Barry, за которую играл Окоро в Clorox Rising Stars, победила команду Isiah, в которую были отобраны Бэйн и Ачиува, со счетом 25−20 в финале.