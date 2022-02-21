Аддис-Абеба, , 21:16 — REGNUM В Эфиопии начала работу мегаплотина Grand Ethiopian Renaissance Dam («Грандиозная плотина эфиопского возрождения»), построенная на Голубом Ниле. Это крупнейшая гидроэлектростанция в Африке, полное завершение строительства которой планируется в 2024 году, сообщает новостное агентство VOASwahili.

ГЭС Kouris Dam

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал реализацию проекта «важной вехой» в истории страны. В настоящее время работает только одна из 13 турбин мощностью 375 мегаватт. Вторую турбину планируется запустить в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

С 2011 года проект был предметом конфликтов с Египтом и Суданом, в которых Нил используется для получения питьевой воды и орошения земель. Переговоры, проводимые под эгидой Африканского союза, до сих пор не принесли результатов.

Премьер-министр Эфиопии отверг опасения, высказанные Египтом и Суданом, заявив, что этот проект необходим для электрификации и развития страны. Утверждается, что в будущем плотина будет вырабатывать более 5000 мегаватт электроэнергии, что позволит удвоить выработку электричества в Эфиопии. На реализацию проекта строительства ГЭС было потрачено 4,2 млрд долларов.