Аддис-Абеба, 21 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Эфиопии начала работумегаплотинаGrandEthiopianRenaissanceDam(«Грандиозная плотина эфиопского возрождения»), построенная на Голубом Ниле. Это крупнейшая гидроэлектростанция в Африке, полное завершение строительства которой планируетсяв 2024 году, сообщаетновостное агентствоVOASwahili.

Kouris Dam ГЭС

Премьер-министр ЭфиопииАбийАхмедназвал реализацию проекта «важной вехой» в истории страны. В настоящее время работает только одна из13турбинмощностью375 мегаватт. Вторую турбину планируется запустить в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

С 2011годапроектбыл предметом конфликтовс Египтом и Суданом, в которых Нил используется для полученияпитьевой воды и орошения земель. Переговоры, проводимые под эгидой Африканскогосоюза, до сих пор непринесли результатов.

Премьер-министр Эфиопии отверг опасения, высказанные Египтом и Суданом, заявив, что этот проект необходим для электрификации и развития страны. Утверждается, что в будущемплотина будет вырабатывать более5000мегаватт электроэнергии, чтопозволит удвоитьвыработкуэлектричествав Эфиопии. На реализацию проекта строительства ГЭС было потрачено 4,2млрддолларов.