Ростов-на-Дону, , 21:05 — REGNUM Более трети обратившихся жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили выплаты в Ростовской области, куда они были эвакуированы в целях безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К вечеру 21 февраля выплаты по 10 тыс. рублей на человека перечислены более 1,5 тыс. беженцев (около 36% заявителей). При этом очевидно, что необходимо усилить работу по сбору и обработке заявлений.

«Задача — ускорить оформление и начисление выплат, которые полагаются людям по указу президента страны. Для этого нам предстоит уже завтра [22 февраля] усилить министерство труда специалистами, которые будут вместе с сотрудниками ведомства заниматься оформлением документов. Усиление произойдет за счет работников соответствующей квалификации из других министерств», — поручил донской губернатор Василий Голубев.