Киншаса, , 21:12 — REGNUM В столице Демократической Республики Конго городе Киншаса состоялся первый в истории чемпионат Африки по футболу среди школьников в возрасте до 16 лет African School Champions Cup. Об этом сообщает издание Mwananchi.

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Более 12 тысяч человек присутствовали на турнире, в котором приняли участие команды из шести африканских стран — Марокко, Сенегала, Бенина, ЮАР, Эфиопии и ДРК. Мероприятие было организовано по инициативе ФИФА и проходило на историческом стадионе Stadede Martyrs. В чемпионате приняли участие какмужские, так и женские команды

«Идея состоит в том, чтобы дети в конечном итоге стали образцами для подражания не только для своего окружения, но и для целой страны, а также показали пример того, как проходит истинное становление успешных игроков через тренировки», — пояснила идею соревнований генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.