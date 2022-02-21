Киншаса, 21 февраля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В столице Демократической Республики Конго городе Киншасасостоялся первый в историичемпионат Африки по футболу среди школьников в возрасте до 16 лет African School Champions Cup. Об этом сообщаетизданиеMwananchi.

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Более12тысяч человек присутствовали на турнире, в котором приняли участие командыиз шести африканских стран — Марокко, Сенегала, Бенина, ЮАР, Эфиопиии ДРК. Мероприятие было организованопо инициативе ФИФА и проходилона историческом стадионеStadedeMartyrs. В чемпионате приняли участие какмужские, так и женские команды

«Идея состоит в том, чтобыдети в конечном итоге сталиобразцами дляподражания не только для своего окружения, но и дляцелойстраны, а такжепоказали пример того, как проходит истинное становление успешных игроков через тренировки», — пояснила идею соревнованийгенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.