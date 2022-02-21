Чикаго, США, , 21:03 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст обрушился с критикой на потоковые сервисы, заявив, что эти платформы заставляют страдать музыкантов. Об этом 21 февраля рассказал портал NME.

Канье Уэст NME

Комментарии появились после того, как рэпер объявил на этой неделе, что единственным способом прослушивания его предстоящего альбома DONDA 2 будет его плеер Stem Player за 200 долларов. Устройство было впервые выпущено вместе с прошлогодним альбомом DONDA.

Сообщив, что всего за 24 часа продажи Stem Player составили более 2,2 миллионов долларов, Канье объяснил свое решение обойти потоковые сервисы для альбома в ныне удаленном сообщении в Instagram-аккаунте, написав: «Я ушел от Apple сразу после того, как у меня было самое большое количество альбомов номер 1 в истории Apple. Исполнители очень пострадали от потоковых платформ».

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