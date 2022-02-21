Кальяри, Италия, 21 февраля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» «Кальяри» в матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

(сс) RonnyK «Наполи»

Стартовые составы команд:

«Кальяри»: Алессио Краньо, Эдуардо Гольданига, Джорджо Альтаре, Маттео Ловато, Даниэле Базелли, Рауль Белланова, Алессандро Дейола, Гастон Перейро, Альберто Грасси, Далберт, Жоау Педро.

«Наполи»: Давид Оспина, Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Диего Демме, Мариу Руй, Петр Зелиньский, Джованни Ди Лоренцо, Элиф Эльмас, Дрис Мертенс, Андреа Петанья.

На данный момент «Наполи» с шестнадцатью победами и 53-мя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри», набрав 21 очко, располагается на восемнадцатой позиции.