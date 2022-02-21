Берлин, , 20:58 — REGNUM Минские соглашения будут нарушены, если Россия признает ДНР и ЛНР, заявил 21 февраля в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным германский канцлер Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц © Olaf Kosinsky

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Как сказано в опубликованном 21 февраля заявлении официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта, участники переговоров обсудили ситуацию на Украине.

В ходе беседы президент России проинформировал Шольца о заседании Совбеза РФ, которое состоялось сегодня, 21 февраля. Со своей стороны Шольц «осудил планы России по признанию независимыми государствами» ДНР и ЛНР.

Хебештрайт «Такой шаг стал бы явным противоречием Минским соглашениям по урегулированию конфликта и односторонним нарушением договорённостей со стороны России».

Отмечается также, что у Шольца после этого состоялись переговоры на высшем уровне в Францией и с Украиной.

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