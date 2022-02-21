Иерусалим, 21 февраля 2022, 21:12 — REGNUM Израильский мошенник Саймон Леваев (Шимон Хают), прославившийся благодаря фильму «Аферист из Tinder», запустил очередной успешный бизнес. Об этом пишет «Сплетник» 21 февраля.

Саймон Леваев
Саймон Леваев
Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram

Так, Леваев создал страницу с авторскими видеопоздравлениями, стоимость которых варьируется от $200 до $2 тыс. Известно, что за три дня существования подобного бизнеса мошенник заработал $30 тыс.

Напомним, что в период с 2017 по 2019 год Саймон Леваев обманными путями заработал $10 млн. Позднее Netflix выпустил фильм, основанный на жизни афериста.

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