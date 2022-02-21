Иерусалим, 21 февраля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Израильский мошенник Саймон Леваев (Шимон Хают), прославившийся благодаря фильму «Аферист из Tinder», запустил очередной успешный бизнес. Об этом пишет «Сплетник» 21 февраля.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

Так, Леваев создал страницу с авторскими видеопоздравлениями, стоимость которых варьируется от $200 до $2 тыс. Известно, что за три дня существования подобного бизнеса мошенник заработал $30 тыс.

Напомним, что в период с 2017 по 2019 год Саймон Леваев обманными путями заработал $10 млн. Позднее Netflix выпустил фильм, основанный на жизни афериста.