Афины , 21 февраля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Греция не ограничивается пассивной ролью наблюдателя, а проявляет инициативу на международной арене и укрепляет на ней свои позиции, заявил представитель правительства Янис Эконому, открывая свой брифинг для прессы в понедельник, 21 февраля.

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По словам Эконому, греко-американские отношения находятся на лучшем уровне, чем когда-либо прежде. Премьер-министр Кирьякос Мицотакис в разговоре с вице-президентом США Камалой Харрис проинформировал ее об энергетических проектах, которые Греция продвигает в Восточном Средиземноморье, добавил Эконому.

Он также отметил, что Греция является «мировым чемпионом» по инвестициям: количество новых предприятий увеличилось на 110 000 в предыдущем году.