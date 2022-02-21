Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Признание «самопровозглашенных» народных республик Донбасса Россией станет отказом от минских соглашений и будет нарушением суверенитета Украины, заявил 21 февраля постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил на фоне обсуждения Совбезом РФ вопроса признания ДНР и ЛНР.

«Совет безопасности России обсуждает возможное признание Кремлем неподконтрольных правительству территорий на востоке Украины. Это было бы полным отказом не только от минских соглашений …, но и от суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах», — заявил постпред США.

Кроме того, Карпентер сообщил, что признание народных республик Донбасса это «нарушение международного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля.

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