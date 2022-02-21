Москва, 21 февраля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Российское движение школьников и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) 21 февраля подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь активисты РДШ смогут поучаствовать в реставрации архитектурных и культурных памятников.

Иван Шилов, ИА REGNUM Школьники

Договор подписали исполнительный директор РДШ Марина Мокшина и почетный председатель ВООПИК Галина Маланичева.

Марина Мокшина. «Наше сотрудничество с ВООПИК открывает много возможностей для ребят со всей России. Мы планируем совместные проекты, в которых наши активисты наравне со взрослыми будут принимать участие в реконструкции архитектурных и культурных памятников. Мы стремимся, чтобы школьники могли не только прикоснуться к историческому прошлому, но и получить фундаментальные знания и практические навыки, которые сформируют в их сознании ценность исторического и культурного наследия России», — рассказала

Галина Маланичева. «Сейчас у ВООПИК новый импульс: мы стали больше ориентироваться на молодежь, потому что всем понятно, для чего и для кого сохраняется культурное наследие отечества. Эта забота, эта любовь, они должны быть подхвачены молодым поколением, поэтому мы и раньше ориентировались на студенчество, на школьников, а сейчас — особенно!» — сказала председатель

Сотрудничество предполагает участие школьников в волонтерских проектах ВООПИК. Они получат теоретические знания, необходимые для реставрации, и смогут применить их на практике в рамках будущих проектов краеведческого направления РДШ.

«Есть два классических стереотипа у родителей: дети ходят в школу и у них проходят выездные мероприятия, помимо уроков краеведения, либо это экскурсии, либо это какая-то работа в классе. Но непонятно, как краеведение может развиваться дальше. Проект «Школа волонтеров наследия», которым мы с удовольствием поделимся с Российским движением школьников, дает возможность прикоснуться к наследию, поучаствовать в сохранении памятников истории и культуры, получить новые знания и провести интересно время,» — прокомментировал руководитель Школы волонтеров наследия, член Президиума Центрального совета Олег Пычин.

В этот же день в рамках в празднования Всемирного дня экскурсовода активисты краеведческого направления РДШ из Москвы побывали на экскурсии в реставрационных мастерских колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26. Активистам рассказали о профессии реставратора, о необходимых навыках и возможностях реализации творческого потенциала. Они смогли не только посетить мастерские, но и увидели, как проходит процесс обучения различным ремёслам в колледже: ремеслу маркетри, созданию картин и узоров из шпона, процессу реставрации деревянных изделий, созданию лепнины, художественному проектированию и работе с белым камнем.

Заведующий отделением реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Дмитрий Тузов поделился мыслями о том, почему школьники выбирают профессию реставратора: «Всегда очень здорово, когда из-под твоих рук из бесформенного куска выходит нечто уже нужное людям, красивое, художественное. И, конечно, это интересно, ведь реставратор фактически живет в трех измерениях: он работает с предметами из прошлого, находится в настоящем, работая с ними, и делает некий посыл в будущее, потому что все предметы, которые он реставрирует, они сохранятся в веках. И это замечательное состояние очень привлекательно для многих».