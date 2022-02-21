В Свердловской области за год суды вынесли 0,2% оправдательных приговоров
Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2021 год суды рассмотрели немногим более 26 тыс. уголовных дел. Об этом заявил 21 февраля журналистам председатель облсуда Владимир Дмитриев.
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Суд
По сравнению с 2020 годом их количество снизилось почти на 4%. При этом возросло число дел по кражам, разбоям и нарушением права на половую неприкосновенность.
За год суды вынесли 57 оправдательных приговоров. При этом 5,5 тысяч дел были прекращены по разным основаниям.