Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Свердловской области за 2021 год суды рассмотрели немногим более 26 тыс. уголовных дел. Об этом заявил 21 февраля журналистам председатель облсуда Владимир Дмитриев.

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По сравнению с 2020 годом их количество снизилось почти на 4%. При этом возросло число дел по кражам, разбоям и нарушением права на половую неприкосновенность.

За год суды вынесли 57 оправдательных приговоров. При этом 5,5 тысяч дел были прекращены по разным основаниям.