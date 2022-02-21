Париж, 21 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Париж во вторник, 22 февраля, для участия в Форуме министров по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, организованном французским председательством в Совете ЕС. Об этом сообщает МИД 21 февраля.

(сс)Greek Ministry of Foreign Affairs Никосо Дендиас

Министры иностранных дел государств-членов ЕС примут участие во встрече вместе со своими коллегами из порядка 30 стран Индо-Тихоокеанского региона, а также с представителями европейских институтов и региональных организаций.

Основной темой форума является поиск путей установления и укрепления отношений и связей между ЕС и странами Индо-Тихоокеанского региона на основе многосторонней дипломатии и уважения международного права, включая морское право. Министры-участники встретятся и обсудят — впервые в этом составе — инициативы и программы по дальнейшему укреплению партнерских отношений между ЕС и Индо-Тихоокеанским регионом.

После открытия сессии будут проведены три круглых стола по следующим вопросам: безопасность и оборона, взаимосвязь и цифровая политика и, наконец, международные вопросы. Министр иностранных дел Греции примет участие в круглом столе по вопросам безопасности и обороны.

Ожидается, что в кулуарах форума Дендиас встретится наедине со своими коллегами из Новой Зеландии, Индонезии, Южной Кореи, Индии, Филиппин, Сингапура.