Лондон, , 20:40 — REGNUM Лондонский музыкальный фестиваль Community Festival объявил о своем возвращении в 2022 году, назвав группы Two Door Cinema Club, The Wombats и Pale Waves в качестве хедлайнеров. Об этом 21 февраля сообщил портал NME.

Two Door Cinema Club, The Wombats и Pale Waves NME

После вынужденного двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусом, инди-фестиваль вернется на две сцены Финсбери-парка 16 июля.

https://twitter.com/communityLDN/status/1495730063668621312

Two Door Cinema Club, которые ранее были хедлайнерами мероприятия в 2018 году, вернутся в 2022 году, они прокомментировали это событие: «Мы так рады стать хедлайнерами Community Festival! Это была тяжелая пара лет для живой музыки, поэтому мы очень рады вернуться к тому, что у нас получается лучше всего. Состав участников просто фантастический, и нам не терпится увидеть некоторые из лучших известных и новейших групп».

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