Вашингтон, 21 февраля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Поклонницы американского гитариста Джими Хендрикса продали автограф 55-летней давности. Информацию об этом сообщило издание Esquire 21 февраля.

Скриншот YouTube Джимми Хендрикс

Известно, что женщины получили автограф музыканта во время его визита в Лондон (Великобритания) в 1967 году. Покупателем уникального артефакта стал представитель магазина рок-н-ролльных реликвий в США.

Напомним, что Джими Хендрикс скончался в 1970 году в возрасте 27 лет. Причиной смерти гитариста стала передозировка снотворными препаратами.