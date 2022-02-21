Джозеф Тёрнер, 21 февраля 2022, 22:05 — REGNUM Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7, «Большая семерка»), включая госсекретаря США Энтони Блинкена, заявили о своей «непоколебимой приверженности» суверенитету и территориальной целостности Украины.
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«Мы стоим на нашей непоколебимой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. У любого суверенного государства есть право определять свое будущее и выбирать меры безопасности. Мы высоко оцениваем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций», — говорится в заявлении министров иностранных дел США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании.
Американские интернет-пользователи обсудили новость подсоответствующей публикацией Fox News.
«Непоколебимая приверженность» суверенитету и территориальной целостности Украины. По крайней мере, они не использовали старое «это ради детей» или «мы должны сохранить демократию сильной» в качестве оправдания для вступления в войну. У них до сих пор нет веской причины для войны. Если бы мы взяли на себя обязательство по вступлению Украины в НАТО, а остальные страны НАТО ПОЛНОСТЬЮ прекратили бы покупать энергию у России, Владимир оказался бы за столом переговоров быстрее сверхскоростной ракеты», — пишет NonAlignedVoter.
«Байден скомпрометирован до предела из-за сделок его сыновей с Украиной, и Путин использует это в своих интересах, как и Китай. Ничего этого не было бы при Трампе. Сторонники Байдена никогда не признают эту коррупцию. Печально, что они выбирают партию, а не страну. Зачем компании, добывающей ископаемое топливо на другом конце Земли, платить 80 000 долларов в месяц наркозависимому американскому адвокату, не имеющему никакого опыта работы с ископаемым топливом или корпоративным управлением?» — имеет в виду MrBigglesWorth503 Картера Байдена, сына президента США Джо Байдена.
«Байден должен оказать поддержку, но пусть страны G7 возглавят этот процесс. После Афганистана нам не нужна еще одна катастрофа», — пишет jsr56569.
«Думаю, я бы хотел узнать больше о коррупции и участии некоторых плохих актеров, таких как Хантер Байден, прежде чем взять на себя обязательства. Помните, как президент Трамп хотел знать, но получил импичмент за свои вопросы?» — отмечает Mack.
«А когда они займутся суверенитетом США? Узнает ли Харри, что мигранты представляют для наших границ реальную угрозу? Наше правительство покинуло нас», — негодует stardomino.
«Если цель — предотвратить войну, зачем ждать санкций и/или других сдерживающих факторов? Ожидание фактического начала войны для принятия мер сдерживания кажется в лучшем случае контрпродуктивным. Все эти кодовые разговоры означают, что никто не готов реально что-то сделать в случае вторжения, но мы собираемся говорить жестко», — считает poopsicle.
«Всё, что им нужно сделать, это договориться, что Украина никогда не вступит в НАТО и будет нейтральной буферной зоной. Кроме того, именно западный переворот на Украине в 2014 году положил начало всему этому — но Хантер Байден получил свою фиктивную работу на миллион долларов при вновь установленном режиме на Украине», — напоминает pathfinderofwhatis.
«ЦРУ усердно работает над инсценировкой событий, чтобы вызвать войну и заставить поджигателей войны ее поддержать», — указывает myfamilycameherein1620.
«Когда Байден был вице-президентом, он приложил руку к гражданским беспорядкам на Украине. В документальном фильме, снятом в 2015 году под названием Ukraine on fire, говорится об участии США», — рассказывает frontalobe.
«Почему мы отправляем деньги, которых у нас нет, в какую-то коррумпированную страну за 5000 миль отсюда, когда у нас здесь так много проблем? Эта война ради прибыли нефтяных баронов и оборонной промышленности, а не ради граждан. Что на Земле настолько важно для нас, чтобы посылать наших молодых людей на смерть?» — негодует followthatlemming.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «может решить не вторгаться» на территории Украины.