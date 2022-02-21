Афины , , 20:35 — REGNUM Ряд положений, создающих в Греции более строгие правовые рамки для борьбы с насилием со стороны спортивных болельщиков, представлены министром юстиции Костасом Циарасом, министром гражданской защиты Такисом Теодорикакосом, заместителем министра спорта Лефтерисом Авгенакисом и представителем правительства Яннисом Эконому. Об этом сообщает AMNA 21 февраля. По словам Циараса, законодательные инициативы правительства направлены на то, чтобы закрыть все «окна» в рамках существующего правового поля.

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Среди прочего, было объявлено, что срок наказания за преступления, связанные с насилием в отношении фанатов, предлагается увеличить с шести месяцев до пяти лет. По делам, связанным с опасными преступлениями, будет назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме того, предлагается специальная уголовная ответственность для тех, кто закрывает лица во время спортивного матча, за это будет грозить тюремное заключение на срок не менее шести месяцев. Преступления, связанные с насилием со стороны фанатов, будут рассматриваться в первоочередном порядке. В случае переноса судебного разбирательства введение ограничительных условий станет обязательным.

Эконому отметил, что центральным приоритетом законодательных инициатив правительства является принцип нулевой терпимости ко всему насильственному и оскорбительному поведению.

Министр гражданской защиты Такис Теодорикакос отметил, что недавнее резонансное убийство 19-летнего футбольного болельщика в Салониках, который стал «жертвой этого безумного насилия», не должно повториться. «Пришло время убить Лернейскую гидру хулиганства», — подчеркнул он.