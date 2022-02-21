21 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предсказание главы МИД Великобритании о том, когда Россия может напасть на Украину.

Светлана Рыбина, , 22:05 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия может напасть на Украину «уже на следующей неделе» — с 21 по 27 февраля 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Сколько пророков, однако! Один другого краше! Ну, делайте ставки. Только не забывайте, что казино всегда остаётся в выигрыше», — напоминает Елена Т.

Многие пользователи были крайне удивлены, что всё новые и новые западные политики берут на себя роль предсказателей, убеждая свои народы в том, что Россия вот-вот совершит внезапное нападение на Украину.

Лиз Трасс Tom Witham

«Очередной оракул. Слов нет. Как же им всем хочется втянуть нас в разборки на Украине и смотреть потом за кровопролитием со стороны», — отмечает Фирюза С.

Некоторые комментаторы отмечают, что уж в чей прогноз не стоит никому верить, так это в тот, который сделала британский министр иностранных дел, которая уже доказала на весь мир свою профнепригодность.

«А может она подумала, что нападение будет на Ростов и Воронеж? Этот политик не особо интеллектом своим блистает, могла опять чего-нибудь перепутать», — предполагает Анна Ш.

«Слушайте, господа, отправьте министра ещё раз проучиться в школе. Знаниями она явно не блещет, но зато наводит шум безграмотности. Курс географии и истории ей в первую очередь предоставьте, а затем основы логики», — призывает Раиса П.

Часть людей полагает, что британский МИД делает подобные заявления вне зависимости от того, собирается ли на самом деле Россия на кого-то нападать.

«А что толку от пустых разговоров? Сегодня поговорили с Россией, а завтра поставили оружие на Украину. Поэтому нет никакой надобности очередной раз убеждать весь мир в том, что Российская Федерация не собирается нападать на Украину. Проще уже оставить этих взбалмошных бабок друг с другом, чтобы они каждый день придумывали новые даты российского вторжения», — предлагает Irina Z.

Ряд пользователей указывает на то, что благодаря созданию «российской угрозы» в информационном поле западным политикам удаётся разрешить внутренние противоречия в своих странах.

«Всем этим политикам на Западе нужна Россия. Отрабатывать деньги налогоплательщиков таким образом очень удобно. Поговорил об угрозе, планы нападения России понапридумывал — всё, ты занят, ты работаешь, никто не упрекнёт тебя в том, что ты бездельничаешь и проедаешь государственный бюджет. Сплошное бла-бла-бла», — заметила Татьяна Б.

Нашлись и те, кто уверены, что Великобритании нет никакого дела, что там на самом деле происходит на территории Украины, Донбасса и России.

«А прилетающие с Украины на территорию России снаряды, взрывы на территории России, незаконное пересечение украинской бронетехники российской границы не считаются? Нет никаких извинений с предложениями возместить моральный и материальный ущерб России со стороны Украины. Значит, это нападение Украины на Россию. Если Российская Федерации начнёт военные действия против Украины, по международному праву это будет в рамках права на защиту, ответными действиями на нападение Украины. Такое положение дел, судя по всему, власти Великобритании будут утаивать от своего населения», — предполагает Сергей С.

ВСУ U.S. Army Europe

Напомним, 20 февраля агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что Россия может напасть на Украину «уже на следующей неделе» — с 21 по 27 февраля 2022 года.