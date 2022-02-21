Москва, , 20:32 — REGNUM Сбор всего необходимого для беженцев из Донбасса проходит на базе общественных приемных партии «Единая Россия». Из Липецкой области направлена фура с 20-тонным грузом. В ней детское питание, соки, продукты длительного хранения, средства защиты.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Евгений Зенков. «Мы не можем остаться в стороне. К нам присоединяются все неравнодушные — помощь в формировании груза оказали более 10 предприятий региона», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России»

В регионе уже действует оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из Донбасса, его возглавил секретарь реготделения «Единой России», губернатор Игорь Артамонов. Он дал распоряжение подготовить пункты временного размещения беженцев, которые прибудут уже завтра.

«Мы готовы оказать всю необходимую помощь мирным жителям», — подчеркнул губернатор.

В Тульской области к гуманитарной акции присоединились социальные партнеры «Единой России», которые сотрудничают с партией, сообщил секретарь Тульского регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Николай Воробьев.

«Предприятия предоставили 800 полуторалитровых бутылок питьевой воды, порядка трех тонн консервов, также собраны средства личной гигиены и индивидуальной защиты. Большую активность в сборе гуманитарного груза проявили активисты местных отделений партии, ее сторонники и волонтеры, представители «Молодой Гвардии Единой России», жители муниципальных образований», — рассказал он.

К колонне присоединится машина с гуманитарной помощью из Орла. Ее сопровождает руководитель региональной общественной приемной, руководитель волонтерского центра Михаил Вдовин.

«Мы передадим нуждающимся детское питание, канцтовары, гигиенические средства, продукты с длительным сроком хранения, воду, постельное белье, предметы первой необходимости и многое другое. Надеемся, что к этой инициативе присоединятся все неравнодушные орловцы», — сказал он.

В Орловской области также организованы места временного проживания, где прибывших обеспечат всем необходимым.

Леонид Музалевский. «Мы должны создать для людей комфортные условия, проследить, чтобы они ни в чем не нуждались. К помощи присоединился волонтерский центр «Единой России», местные отделения партии, депутатский корпус, весь партийный актив», — подчеркнул секретарь Орловского реготделения «Единой России»

Первую партию гуманитарной помощи — около 10 тонн питьевой воды для беженцев — направила «Единая Россия» из Дагестана. Такое поручение дал секретарь регионального отделения партии, глава региона Сергей Меликов.

Фура с гуманитарным грузом в помощь жителям Донбасса отправилась и из Астрахани. Сбор помощи организовало региональное отделение «Единой России» совместно с членом Высшего совета партии, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Собрано более 10 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

Евгений Иринархов. «Мы закупили кулеры, питьевую воду, средства личной гигиены, детское питание, игрушки, одеяла», — рассказал руководитель Астраханского регионального исполкома партии

Еще одна фура выехала из Калуги. В состав гуманитарной помощи входят и средства индивидуальной защиты, антисептики, несколько тонн воды, различные крупы, предметы первой необходимости, консервы, подушки и одеяла.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Волонтеры «Единой России» уже начали оказывать психологическую и юридическую помощь беженцам, помогают детям с обучением, чтобы те не отстали от школьной программы.

Помимо этого, «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь беженцам. Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область.