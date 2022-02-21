Могадишо, 21 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек погибли и ещё более 20 получили ранения в Сомали в результате теракта в ресторане, который посещают местные чиновники и политики. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili.

Sergeant James McCauley Взрыв

Инцидент произошел в городе Беледвейн в центральной части страны. Свидетели рассказали, что взрыв прогремел у ресторана «Хассан Дииф», возле которого люди обедали под деревьями.

Среди погибших оказались два заместителя комиссаров округа, а также, по неподтверждённым данным, один из кандидатов на предстоящих парламентских выборах.

Полиция и правительственные чиновники подтвердили, что нападение было совершено террористом-смертником. Взрыв удалось осуществить, несмотря на усиление мер безопасности в Беледвейне в преддверии первого тура выборов.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно отчету SITE intelligence.

За последние две недели террористы организации, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили два нападения. Основной целью группировки на протяжении долгого времени является свержение правительства Сомали.